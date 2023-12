Stand: 05.12.2023 15:46 Uhr Hacker greifen Landmaschinen-Hersteller Grimme aus Damme an

Bereits seit Ende November kämpft der international aufgestellte Landmaschinen-Hersteller Grimme aus Damme mit einem Eindringling in der eigenen IT, wie Sprecher Jürgen Feld entsprechende Berichte des Nachrichtenportals OM bestätigte. Es sei angesichts der komplexen Struktur von Grimme "eine Herausforderung", das System zu säubern. Vorsichtshalber sollen dabei alle Dateien überprüft werden - so lange müssten eben einige Abteilungen wieder mit "Bleistift und Papier" arbeiten, so Feld. Dabei sei der Landmaschinen-Hersteller aus dem Landkreis Vechta bislang noch "mit einem blauen Auge davongekommen": Sowohl Produktion als auch Vertrieb liefen momentan weiter. Grimme beschäftigt weltweit 3.100 Mitarbeitende an 27 Standorten, davon 1.800 am Firmensitz in Damme.

