Habeck in Nordenham - Landwirte wollen demonstrieren Stand: 05.02.2024 12:54 Uhr Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht am Nachmittag die Nordenhamer Zinkhütte. Landwirte wollen das zum Anlass nehmen, um gegen die Politik der Ampelregierung zu demonstrieren.

Das Unternehmen der Glencore-Gruppe in der Wesermarsch musste im November 2022 in Kurzarbeit gehen. 400 Mitarbeitende waren betroffen. Gründe dafür waren der eingebrochene Markt für Zink, gestörte Lieferketten und die Folgen der Energiekrise. Nun soll die Produktion in der letzten Zinkhütte Deutschlands wieder angefahren werden. Das Unternehmen hofft auf Erleichterungen beim Strompreis. 170.000 Tonnen Zink wurden in Nordenham zuletzt pro Jahr für die Stahl- und Chemieindustrie hergestellt. Zink wird unter anderem im Karosseriebau eingesetzt.

Videos 1 Min Zinkhütte Nordenham: Mitarbeiter müssen in Kurzarbeit Die Produktion soll für ein Jahr gestoppt werden. Grund dafür ist unter anderem die Energiekrise, so die Leitung. (06.10.2022) 1 Min

Landwirte wollen an der Zinkhütte demonstrieren

Wie die Stadt Nordenham mitteilte, sind zu der Demonstration der Landwirte 500 Teilnehmende angemeldet. Wegen der zu erwartenden Trecker wird mit Verkehrsbehinderungen in der Zeit von 15 bis 20 Uhr gerechnet und mit kurzzeitigen Sperrungen der Straße zum Betriebsgelände des Unternehmens Glencore. Auch die Anreise des Bundeswirtschaftsministers könnte betroffen sein. Für bundesweite Schlagzeilen hatte Anfang des Jahres eine nicht angemeldete Aktion von Landwirten in Schlüttsielin Schleswig-Holstein gesorgt, als Robert Habeck eine Fähre nicht verlassen konnte.

Bremer Stahlwerke hoffen auf Milliardenhilfe

Vor seinem Termin in Nordenham will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an einer Betriebsversammlung beim Bremer Stahlwerk von ArcelorMittal teilnehmen. Dort soll die Stahl-Produktion auf klimafreundlichere Verfahren umgestellt werden. Betriebsrat und IG Metall hoffen auf Zusagen über eine Milliardenförderung von Bund und EU.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiekrise Landwirtschaft