Stand: 26.02.2019 12:06 Uhr

Guter Start in die Stintsaison an Elbe und Weser

Die Stintsaison im Norden ist in diesem Jahr gut angelaufen. An der Weser werden momentan bis zu 700 Kilogramm am Tag gefangen, an der Elbe unterhalb von Hamburg bis zu 500 Kilogramm, wie Alfred Homeister vom Staatlichen Fischereiamt Bremerhaven sagte. Einer der Gründe für den guten Fang könnte laut Homeister sein, dass in der Weser-Mündung keine großen Schwärme räuberischer Wittlinge beobachtet wurden. Im vergangenen Jahr war das Ergebnis der Stintsaison an Elbe und Weser mager ausgefallen. Jetzt hoffen die Fischer auf eine bessere Saison. Deren Höhepunkt ist in der Regel im März.

Videos 03:11 Hallo Niedersachsen Einer der letzten Stintfischer will hinschmeißen Hallo Niedersachsen Wilhelm Grube ist einer von gerade mal drei Fischern, die überhaupt noch Stint aus der Elbe holen. Doch damit ist bald Schluss: Wegen gesunkener Fangzahlen will Grube aufhören. Video (03:11 min)

Gibt es durch die Elbvertiefung weniger Stinte?

Doch auch wenn der Saisonauftakt in diesem Jahr gut ist, so beobachtet der einzige Stintfischer an der Oberelbe seit Jahren einen starken Abwärtstrend. Wilhelm Grube holt derzeit täglich rund 350 Kilogramm des lachsartigen Fisches aus dem Fluss. Damit ist er leidlich zufrieden. Im vergangenen Jahr sei die Stintsaison eine Katastrophe gewesen. Deshalb war er 2018 auch kurz davor, den Stintfang aufzugeben. Die schlechte Ausbeute führte er damals darauf zurück, dass die Elbe bis in den März mit Treibeis bedeckt war. Diese Probleme gibt es dieses Jahr zwar nicht. Aber die Zeiten, in denen Grube Ende Februar bis zu einer Tonne des Delikatessen-Fisches fing, die seien vorbei.

Schlechte Saison an der Unterelbe

Gesunken seien die Fangmengen seit der Elbvertiefung um das Jahr 2000, sagte Grube. Unterhalb von Hamburg habe der Fluss nun eine Tiefe von teilweise 20 Metern, vor 100 Jahren seien es lediglich fünf Meter gewesen. Dadurch entstünden Sauerstofflöcher und der Stint könne nicht atmen. Fatal wirke sich auch das ständige Ausbaggern der Fahrrinne aus, sagte Grube. Das Wasser sei trüb, die kleinen Fische fänden keine Nahrung. Lothar Buckow, einer der beiden Stintfischer an der Unterelbe, bestätigt die Probleme. Dort gibt es den Stint immer schon ab Oktober. Anders als an der Oberelbe und der Weser sei die Saison bisher genauso schlecht wie im vergangenen Jahr, sagte der Fischer.

