Stand: 11.11.2020 09:52 Uhr Güterzug erfasst zwei ausgebüxte Kühe nahe Varel

Drei Kühe sind am Dienstagabend in der Nähe von Varel (Landkreis Friesland) von einer Weide ausgerissen und in etwa fünf Kilometer Entfernung auf Bahngleise gelaufen. Dort wurden zwei der Tiere von einem Güterzug erfasst, der in Richtung Wilhelmshaven unterwegs war. Ein Tier überlebte unverletzt, die anderen beiden verendeten. Der Güterzug musste nach dem Unfall bei Varel abgeschleppt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.11.2020 | 09:30 Uhr