Grundstück und Betrieb zu verschenken - aber nur an Veganer Stand: 06.04.2021 06:41 Uhr In Schortens (Landkreis Friesland) winkt ein unglaublicher Deal: Ein großes Grundstück mit Ferienhäusern, ein Café, eine Konditorei und vieles mehr - komplett umsonst. Die Sache hat aber einen Haken.

Die Personen, die das Lebenswerk von Jutta und Reinhard Hartwig übernehmen möchten, haben ein paar Bedingungen zu erfüllen. Sie müssen Veganer sein, Ahnung vom Geschäft haben und zu den Hartwigs passen. 70 Interessentinnen und Interessenten haben sich in den vergangenen zwölf Monaten bereits gemeldet - doch geeignete Kandidaten waren noch nicht dabei.

Suche nach perfektem Nachfolger geht weiter

"Da bewerben sich vom abgefahrenen Öko-Yogi bis zum spießigen Betriebswirtschaftler alle möglichen Menschen", berichtet Reinhard Hartwig. Auf Grund der Größe des Betriebs müssten es mindestens zwei Personen sein, die richtig anpacken und arbeiten können. Außerdem sei die Chemie wichtig, denn die Hartwigs wollen in ihrem Tiny House am Rande des Grundstücks wohnen blieben und auch gerne noch weiter mitarbeiten. Alles verkaufen und dann nur noch Kreuzfahrten machen, komme für sie nicht in Frage, betont Richard Hartwig. Und eine eigene Yacht bräuchten sie auch nicht.

