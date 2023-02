Grundschule Wiefelstede führt Vier-Tage-Woche ein Stand: 13.02.2023 20:20 Uhr An der Grundschule Wiefelstede (Landkreis Ammerland) herrscht Lehrermangel. Deswegen gehen 300 Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis vier ab sofort nur noch an vier Tagen pro Woche zur Schule.

In einem Brief an die Eltern teilte die Schulleiterin mit, dass zwei Lehrerinnen schwanger seien. Sie dürften nicht unterrichten, weil sie sich mit Corona anstecken könnten. Zudem falle eine weitere Kollegin langfristig aus. Deshalb sehe sich die Schule nicht in der Lage, alle Klassen gleichermaßen zu unterrichten.

Eltern sehen das Land in der Pflicht

Bis es einen Ersatz für die Lehrerinnen gibt, muss jeweils ein Jahrgang einen Tag in der Woche zu Hause bleiben. Im Notfall könnten die Kinder auch in der Schule betreut werden. Allerdings werde das kein Unterricht sein, schreibt die Schulleiterin. Die Eltern sehen das Land in der Pflicht, das Problem schnell zu lösen. Denn die Kinder würden nach den Corona-Maßnahmen durch den Unterrichtsausfall nun noch weiter belastet.

