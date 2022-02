Grund für Havarie der "Mumbai Maersk" war Navigationsfehler Stand: 22.02.2022 09:33 Uhr Das Containerschiff "Mumbai Maersk" ist nach ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei wegen einer Fehleinschätzung beim Navigieren havariert. Der Frachter war vor Wangerooge auf Grund gelaufen.

Hinweise auf technische Probleme an Bord hätten sich bislang nicht ergeben, wie die Wasserschutzpolizeiinspektion in Oldenburg am Dienstag mitteilte. Die Auswertung von Aufzeichnungsgeräten, elektronischen Seekarten und behördlichen Radaraufzeichnungen habe ergeben, dass die "Mumbai Maersk" bei einem Drehmanöver auf eine Schüttstelle für Baggergut gefahren sei. Sie sei zu diesem Zeitpunkt mit einem Seelotsen besetzt gewesen und habe Landradarberatung gehabt, hieß es weiter. Gegen die Schiffsführung auf dem Containerschiff sowie die beteiligten Lotsen seien Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.

VIDEO: "Mumbai Maersk" kommt nach Havarie in Bremerhaven an

Havarie während Warteschleife vor Einfahrt nach Bremerhaven

Die "Mumbai Maersk" war Anfang Februar auf dem Weg nach Bremerhaven, als sie laut Polizei wegen eines fehlenden Liegeplatzes drehen und zunächst wieder in Richtung See auslaufen musste. Kurz nach dem Manöver habe die Schiffsführung die Anordnung erhalten, nun doch einzulaufen zu können. Bei dem erneuten Drehmanöver sei das Schiff auf Grund gelaufen. Für die Bergung des knapp 400 Meter langen Schiffs mit mehr als 7.000 Containern an Bord mussten unter anderem Hochseeschlepper aus den Niederlanden angefordert werden.

