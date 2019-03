Stand: 10.03.2019 11:47 Uhr

Grüner Habeck wird zum Grünkohlkönig gekürt

13 Jahre nach Joschka Fischer wird es wieder einen grünen Grünkohlkönig geben. Beim traditionellen "Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten" in Berlin wird Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, zur neuen Majestät gekürt. Er folgt auf Niedersachsens Ex-Ministerpräsident David McAllister (CDU). Neben Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Schirmherr der Veranstaltung in der niedersächsischen Landesvertretung, wird Habeck prominentester Gast sein.

Mindestens ein Pflichtbesuch in Oldenburg

Das achtköpfige Kurfürstenkollegium wird dann offiziell verkünden, dass Habeck neuer Kohlkönig wird. Mit der Königswürde verbunden ist die Pflicht, in diesem Jahr wenigstens einmal die Stadt Oldenburg zu besuchen. Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) würdigte die Regentschaft von Kohlkönig McAllister als vorbildlich. Er habe die Stadt sogar drei Mal besucht und die Herzen der Oldenburger gewonnen, sagte Krogmann.

Der Kohl ist schon gekocht

Rund 270 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur werden am Montagabend in der Landesvertretung erwartet. Auch die niedersächsischen Minister Olaf Lies (SPD), Reinhold Hilbers (CDU), Birgit Honé und Björn Thümler (CDU) haben zugesagt. 200 Kilogramm Grünkohl, rund 100 Kilogramm Pinkel und Mettwurst und ebenso viel Kassler kommen auf den Tisch. Schon vergangene Woche im "Bümmersteder Krug" in Oldenburg gekocht, ist die typische Oldenburger Delikatesse bereits auf dem Weg in die Hauptstadt.

Oldenburg macht Kohl und Politik in Berlin

Das Oldenburger Grünkohlessen in Berlin hat Geschichte: Weil Bundespräsident Theodor Heuss im Jahre 1956 nicht nach Oldenburg kommen wollte, kamen die Oldenburger eben zu ihm. Und sie brachten die sogenannte Oldenburger Palme mit - den Grünkohl. Weil das bei der damaligen Bonner Politprominenz so gut ankam, machen die Oldenburger das seither einmal im Jahr, um die Kontakte zur großen Politik zu pflegen. Am Montag findet das "Defftig Ollnborger Gröönkohl-Ääten" zum 62. Mal statt. 1962 und 1991 fiel die Veranstaltung aus - wegen der Sturmflut in Hamburg und wegen des Golfkrieges.

Gute Grünkohlernte trotz Trockenheit

Unterdessen ist die Grünkohlernte in Niedersachsen trotz der Dürre im Sommer gut ausgefallen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor. Demnach wurden im vergangenen Jahr fast 8.000 Tonnen Grünkohl geerntet - rund 15 Prozent mehr als 2017. Das Ergebnis sei ungewöhnlich, hieß es von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft. Grund für die gute Ernte sei, dass die Bauern ihre Felder viel bewässert hätten.

