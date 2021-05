Grünen-Parteitag: Delegierte wählen Bundestagskandidaten Stand: 28.05.2021 06:50 Uhr Die Grünen in Niedersachsen bestimmen an diesem Wochenende ihre Kandidatenliste für die Bundestagswahl. Beim Landesparteitag in Oldenburg konkurrieren zahlreiche Mitglieder um die vorderen Plätze.

Um Platz eins für die Liste zum Bundestag bewerben sich die Abgeordneten Julia Verlinden aus Lüneburg und Filiz Polat aus Bramsche. Die Unterlegene will es dann auf Platz fünf versuchen. Um Platz zwei konkurrieren der Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler aus Hannover und der frühere niedersächsische Umweltminister Stefan Wenzel aus Göttingen.

Auch Trittin und Bsirske wollen auf die Liste

Auch andere Prominente wie der langjährige Bundestagsabgeordnete und Ex-Bundesumweltminister Jürgen Trittin oder der frühere ver.di-Gewerkschaftschef Frank Bsirske wollen auf die vorderen Plätze. Und müssen da ebenfalls mit Gegenkandidaten rechnen.

Grüne fühlen sich im Aufwind

Die sich abzeichnenden Kampfkandidaturen scheinen für den Landesvorstand, Anne Kura und Hans-Joachim Janßen, aber kein Problem zu sein: Es komme darauf an, dass die Liste am Ende richtig gemischt sei, sagte Kura. Überhaupt fühlen sich die Grünen im Aufwind. Sie verzeichnen in Niedersachsen jetzt mehr als 11.111 Mitglieder - ein neuer Rekord.

"Bundestagswahl ist Richtungsentscheidung"

Weil die Umfragen gut sind, rechnen sie damit, deutlich mehr Abgeordnete nach Berlin zu schicken. Aktuell sind es sechs, nach der Wahl im September könnten es 16 sein, vielleicht sogar noch mehr, hoffen die Landesvorsitzenden. "Die Bundestagswahl in diesem Herbst ist eine Richtungsentscheidung für unser Land", sagte Janßen. Die Folgen von Corona und die Klimakrise müssten gleichzeitig bewältigt werden.

Delegierte stimmen online ab

Der Landesparteitag findet im größten Teil online statt. Zunächst haben die Kandidierenden die Möglichkeit, ihre Bewerbungsrede vor Ort in Oldenburg zu halten. Online zugeschaltet sind die 274 Delegierten. Sie stimmen erst einmal digital ab, "im Nachgang wird die Wahl dann per Briefwahl bis zum 15. Juni bestätigt", wie die Partei mitteilte.

