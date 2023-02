Stand: 09.02.2023 22:25 Uhr Großmutter erschlagen: Delmenhorster muss in Psychiatrie

Ein 22-jähriger Mann muss wegen der Tötung seiner Großmutter dauerhaft in eine psychiatrische Klinik. So urteilte das Landgericht Oldenburg am Donnerstag. Das Gericht stellte fest, dass der Delmenhorster seine Oma im August heimtückisch ermordet hat. Er sei schizophren gewesen und habe im Wahn gehandelt, sagte der zuständige Richter. Der Mann sei zwar wegen seiner Krankheit schuldunfähig. Weil er aber eine Gefahr für die Allgemeinheit sei, wurde die dauerhafte Unterbringungen in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Der Mann kann gegen das Urteil noch in Revision gehen.

