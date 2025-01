Stand: 08.01.2025 12:41 Uhr Großkontrolle auf A1: Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Bei einer Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen an der A1 hat die Polizei am Dienstag zahlreiche Vergehen festgestellt. Wie die Beamten mitteilen, wurden insgesamt 46 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellte die Polizei insgesamt 17 Verstöße fest. 13 Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Unter anderem fielen den Beamten technische Mängel, Verstöße gegen die Sozialvorschriften und Mängel bei der Ladungssicherung auf, heißt es. So durfte etwa ein 36-Jähriger nicht weiterfahren, nachdem an seinem Lkw technische Mängel an der Bremsanlage festgestellt wurden. Zudem war seine Fahrerlaubnis laut Polizei abgelaufen und er nutzte das digitale Kontrollgerät nicht wie vorgeschrieben. Neben Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eine Sicherheitsleistung von 500 Euro einbehalten. Die Polizei stoppte außerdem einen überladenen Schweinelaster und einen überlangen Lastzug ohne Genehmigung.

