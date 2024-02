Stand: 14.02.2024 14:32 Uhr Großkontrolle an Grenze: Haftbefehle und falsche Führerscheine

Drei vollstreckte Haftbefehle, zwei gefälschte Führerscheine eingezogen: Das ist das Ergebnis einer Großkontrolle von Polizei und Zoll in Weener (Landkreis Leer). Die Ermittler hatten am Dienstag an der A31 sieben Stunden lang den Verkehr an der niederländischen Grenze kontrolliert. Laut Polizei wurden dabei mehrere Hundert Fahrzeuge und ihre Fahrer überprüft. Dabei gingen den Einsatzkräften drei per Haftbefehl gesuchte Personen ins Netz. Bei zwei weiteren Autofahrern ordneten die Beamten Blutproben an, da sie offenbar Drogen genommen hatten. Im Rahmen des Einsatzes gab es außerdem Geschwindigkeitskontrollen. Dabei gab es laut Polizei zahlreiche Verstöße.

