In Stadland (Landkreis Wesermarsch) ist ein Wohnheim für pflegebedürftige Menschen niedergebrannt, mindestens eine Person kam dabei ums Leben. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr brach das Feuer gegen 4 Uhr in dem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen aus. Zeugen hatten zunächst Flammen und Rauch gemeldet. Als die Einsatzkräfte anrückten, stand das gesamte Gebäude schon in Flammen.

Zwei Vermisste nach Brand in Wohnheim 23.11.2019 11:00 Uhr In der Nacht zu Sonnabend ist ein Pflegewohnheim in Stadland im Landkreis Wesermarsch ausgebrannt. Sechs der Bewohner konnten sich retten, zwei werden vermisst.







Identität der Leiche unklar

Sechs der acht Bewohner hatten sich bereits vor dem Feuer retten können. Eine Person musste wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden, die restlichen Bewohner wurden in anderen Heimen untergebracht. Mittlerweile hat die Polizei bestätigt, dass eine Leiche geborgen werden konnte. Ob es sich um die vermisste 81-jährigen Besitzerin des Wohnheims handelt oder um einen 78-jährigen Mann, der ebenfalls vermisst wird, ist noch unklar.

Probleme mit Löschwasser

Das Großaufgebot von rund 120 Feuerwehrleuten konnte den Brand zwar löschen - allerdings nur mit Schwierigkeiten: Weil das Gebäude außerhalb einer Siedlung liegt, musste eine mehr als einen Kilometer lange Leitung gebaut werden, um einen Teil des Löschwassers aus nahen Gewässern pumpen zu können. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr ndr.de. Der geschätzte Schaden an dem Gebäude: Rund 250.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

