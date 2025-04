Stand: 23.04.2025 10:29 Uhr Großfeuer in Dötlingen: Asbest erschwert Löscharbeiten

Am frühen Mittwochmorgen ist in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) eine Scheune niedergebrannt. Als die Feuerwehr ankam, stand das Gebäude bereits voll in Flammen, sagte Einsatzleiter Dirk Wilkens von der Feuerwehr Dötlingen. Es sei wegen der Einsturzgefahr nicht mehr möglich gewesen, die Scheune und den angrenzenden Stall zu betreten. Dass Teile des Dachs aus Asbest waren, habe die Löscharbeiten zusätzlich erschwert. "Leider ist das Feuer zum Stallgebäude durchgebrannt. Dann konnten wir es aber zügig eindämmen", erklärte der Einsatzleiter. In der Scheune seien mehrere Fahrzeuge gewesen. Das Feuer sei nicht auf weitere Gebäude übergegangen und es sei niemand verletzt worden. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar, so die Polizei. Sie schätzt den Schaden auf mindestens 400.000 Euro.

VIDEO: Dötlingen: Flammen zerstören Scheune und Stall (1 Min)

