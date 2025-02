Stand: 20.02.2025 16:18 Uhr Bösel: Großer Schaden bei Brand in Lagerhalle mit Oldtimern

Am frühen Mittwochmorgen ist in Bösel (Landkreis Cloppenburg) eine Lagerhalle in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich darin unter anderem Oldtimer und landwirtschaftliche Maschinen. Feuerwehren aus Bösel, Friesoythe und Garrel konnten das Feuer demnach mit rund 150 Einsatzkräften löschen. Das habe fast fünf Stunden gedauert. Der Schaden werde grob auf 500.000 Euro geschätzt. Die Brandursache wird laut Polizei ermittelt.

VIDEO: Lagerhalle in Bösel abgebrannt: 500.000 Euro Schaden (1 Min)

