Stand: 07.08.2022 18:20 Uhr Großer Putenstall im Landkreis Cloppenburg in Brand

In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Essen (Landkreis Cloppenburg) ist am Sonntagnachmittag Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei geriet ein großer Putenstall in Brand. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot vor Ort, hieß es. Menschen wurden nach ersten Angaben nicht verletzt, auch befanden sich offenbar keine Tiere in dem betroffenen Stall. Zur Ursache des Feuers gab es am Sonntagabend noch keine Erkenntnisse.

