Stand: 28.04.2020 15:37 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Großbrand zerstört Lagerhallen-Komplex in Bremen

Im Industriehafen in Bremen ist am Dienstagvormittag in der Nähe zur Landesgrenze nach Niedersachsen ein Großfeuer in einem Lagerhallen-Komplex ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brennen rund zehn aneinandergrenzende Hallen. Wie ein Sprecher mitteilte, kam eine Person, die auf dem Gelände gearbeitet hatte, mit einer Rauchgasvergiftung und schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus.

Rauch zieht ins niedersächsische Umland

In den Gebäuden lagerten Verpackungsmaterial, Holz und unbestätigten Angaben zufolge angeblich auch Fernseher und Motorräder. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch bis zum Abend dauern. Die rund 200 Meter hohe Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Im Umfeld des Feuers in Bremen sowie in Hude, Berne, Delmenhorst und Ganderkesee sollen Fenster und Türen geschlossen bleiben und Lüftungen sowie Klimaanlagen abgestellt werden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

