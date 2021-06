Großer Andrang vor Freibad: Stader Polizei rät von Besuch ab Stand: 18.06.2021 13:19 Uhr Bei den sommerlichen Temperaturen zieht es viele Niedersachsen in die Freibäder. Doch die Gästezahl ist wegen der Corona-Maßnahmen begrenzt und die Regeln müssten eingehalten werden, sagt die Polizei.

In Stade zum Beispiel drängelten sich nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen am Donnerstag rund 300 Gäste dem Parkplatz vor dem dortigen Freibad. Sie standen in langen Schlangen dicht an dicht vor der Tür, die sich immer erst für neue Gäste öffnete, wenn Schwimmer das Freibadgelände wieder verlassen hatten. Ähnliche Szenen spielten sich demnach auch vor dem Oldenburger Olantis-Bad ab, wo jeweils nur 700 Gäste zur Zeit ins Wasser dürfen.

Polizei: Mehr Fälle nicht im Interesse der Bürger

Weil Abstandsregeln und Anweisungen des Personals zumindest in Stade ignoriert worden sind, rät die dortige Polizei von einem Freibadbesuch ab - trotz der hochsommerlichen Temperaturen. Eine Ausbreitung des Virus in dicht gedrängten Menschenmenge und eine damit möglicherweise verbundener Anstieg der Inzidenzen könne nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Stade sein, hieß es.

