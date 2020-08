Stand: 13.08.2020 09:56 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Großenkneten: Neue Corona-Fälle in Schlachthof

Im Rahmen der fortlaufenden Corona-Tests von Arbeitern in einem Schlachthof in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) sind von 900 Proben sieben positive ermittelt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Landkreis geht davon aus, dass die Infektionen im privaten Bereich erfolgt sind und von dort in den Betrieb getragen wurden. In dem Zusammenhang erweise sich das engmaschige Screening als sehr wirksam, weil neue Infektionen sofort entdeckt würden, auch wenn jemand keine Symptome habe, hieß es weiter.

