Großenkneten: Drei Verletzte bei Unfall

Bei einem Frontalzusammenstoß in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) sind am Sonntagmorgen drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 23-Jähriger bei einem Überholmanöver den entgegenkommenden Wagen eines 34-Jährigen übersehen. Bei der Kollision erlitten die beiden Fahrer leichte Verletzungen. Der 45-jährige Beifahrer des Unfallverursachers wurde schwer verletzt. Alle drei Beteiligten mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dem 23-Jährigem wurde eine Blutprobe entnommen. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

