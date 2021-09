Stand: 10.09.2021 16:58 Uhr Großeinsatz wegen Phosphorbombe in Wilhelmshaven

Großeinsatz der Feuerwehr in Wilhelmshaven am Freitag: Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren bei Abrissarbeiten am Vormittag phosphorhaltige Kampfmittel freigelegt worden. Der Einsatzort in der Innenstadt in direkter Nachbarschaft zur Christus- und Garnisonkirche wurde abgesperrt. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten einige Anwohnende ihre Wohnungen verlassen. Der Kampfmittelräumdienst konnte um 15.35 Uhr schließlich Entwarnung geben: Die Reste der englischen Phosphorbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg konnten lokalisiert und erfolgreich beseitigt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.09.2021 | 13:30 Uhr