Stand: 17.03.2021 13:24 Uhr Großeinsatz in Wilhelmshaven: Schule in Brand

In Wilhelmshaven löschen derzeit zahlreiche Einsatzkräfte einen Großbrand an der Marion-Dönhoff-Schule. Aus bislang ungeklärter Ursache stehen die dortige Sporthalle und Teile des Schulgebäudes in Vollbrand, teilte die Polizei mit. Die Bevölkerung wird gebeten, den Brandort nicht aufzusuchen und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Verkehrsteilnehmer in der näheren Umgebung werden aufgefordert, die Rettungsgassen für die Einsatzkräfte frei zu halten.

