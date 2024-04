Großeinsatz in Wiesmoor - Feuer in ehemaligem Hotel

Stand: 13.04.2024 14:03 Uhr

In einem ehemaligen Hotel in Wiesmoor (Landkreis Aurich), in dem nach NDR Informationen auch Geflüchtete untergebracht sind, ist ein Feuer ausgebrochen. Mindestens fünf Menschen wurden verletzt.