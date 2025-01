Großeinsatz in Emden: Mann soll Partnerin getötet haben Stand: 19.01.2025 18:00 Uhr Im Emder Stadtteil Larrelt gab es am Sonntagvormittag einen Großeinsatz der Polizei. Nach ersten Informationen der Ermittler wurde eine Frau getötet. Die Spurensicherung ist vor Ort.

Die Frau ist am Sonntag mutmaßlich von ihrem Partner getötet worden. Der Mann sei festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Aurich. Er sei in Gewahrsam und soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Zuvor hatte die "Ostfriesen-Zeitung" online über einen größeren Polizeieinsatz berichtet.

Umstände der Tat sind unklar

Über weitere Details - etwa das Alter der Frau und des mutmaßlichen Täters, die Tatumstände oder in welcher Beziehung Opfer und Täter zueinander standen - konnte der Sprecher der Staatsanwaltschaft noch keine Angaben machen. Es blieb zunächst auch unklar, wer die Einsatzkräfte informiert hat und wo die Frau gefunden wurde.

