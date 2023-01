Stand: 02.01.2023 13:27 Uhr Großeinsatz bei Vechta: Lagerhalle steht in Flammen

In Langförden-Holtrup bei Vechta sind Feuerwehr und Rettungskräfte gegen 11.30 Uhr zu einem Großeinsatz in einem Kunststoffbetrieb ausgerückt. Seit dem späten Vormittag brennt auf dem Gelände des Recyclinghofs eine große Lagerhalle, wie die Polizei auf NDR Anfrage mitteilte. Das Dach soll teilweise eingestürzt sein. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde an. Die Ursachen für den Brand sind unklar. Anwohner sind gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Der Brandort ist weiträuming abgesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.01.2023 | 13:30 Uhr