Stand: 10.05.2021 09:22 Uhr Großeinsatz bei Dachstuhlbrand im Saterland

Im Saterland im Landkreis Cloppenburg ist am späten Sonntagabend der Dachstuhl eines Einfamilienhauses ausgebrannt. Verletzte habe es nicht gegeben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf 150.000 Euro. Die Feuerwehr war mit zwölf Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten seien gegen 3 Uhr am frühen Montagmorgen beendet worden. Die Brandursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.05.2021 | 06:30 Uhr