Stand: 17.06.2022 07:47 Uhr Großeinsatz: Rettungskräfte suchen Person in der Weser

Einsatzkräfte in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) haben am Donnerstagabend eine Person in der Weser gesucht. Zeugen hatten die Feuerwehr alarmiert. Es kamen elf Boote, zwei Helikopter und eine Drohne zum Einsatz. Die Rettungskräfte suchten die Weser zwischen Blexen-Reede und dem Nordende der Stromkaje in Bremerhaven ab. Sie brachen die Suche nach etwa sechs Stunden erfolglos ab.

