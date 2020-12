Stand: 24.12.2020 08:24 Uhr Großefehn: 18-Jähriger fährt gegen Baum und stirbt

Im Landkreis Aurich ist am Mittwochabend ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Sein 19-jähriger Beifahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Wagen in Großefehn auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt. Beide Insassen wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 18-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

