Stand: 18.12.2022 12:05 Uhr Großefehn: 150.000 Euro Schaden bei Brand eines Schuppens

In Großefehn im Landkreis Aurich ist beim Brand eines Schuppens und einer Garage ein Schaden von geschätzt 150.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei hatte am späten Samstagabend ein Hausbewohner das Feuer im Ortsteil Strackholt gemeldet. Der Brand war demnach in einem Schuppen an der Garage entstanden. Auch Teile des Mauerwerks und des Dachs der Garage wurden beschädigt. Die Feuerwehr verhinderte aber ein vollständiges Übergreifen der Flammen. Verletzt wurde niemand, das Wohnhaus bleibt bewohnbar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.12.2022 | 10:00 Uhr