Stand: 10.10.2024 15:01 Uhr Große Vogelschau im Nationalpark Wattenmeer startet am Samstag

Am 12. Oktober starten die Zugvogeltage im niedersächsischen Wattenmeer. Bis zum 20. Oktober sind rund 250 Veranstaltungen auf den Inseln und dem Festland geplant, wie die Nationalparkverwaltung Wattenmeer mitteilte. Millionen Zugvögel sammeln sich derzeit im Wattenmeer, um sich für ihre Reise in südliche Gefilde vorzubereiten. Feste Beobachtungsstationen sind wieder am Pilsumer Leuchtturm, am Speicherbecken in Neßmersiel, am Vareler Hafen und in Dorum-Neufeld eingerichtet. Hier unterstützen erfahrene Fachleute die Besucher bei der Erkennung und Bestimmung von Zugvögeln. Auch die Möglichkeit für eine mobile Vogelbeobachtung zu Fuß, mit dem Fahrrad, per Bus, Zug oder Schiff werde angeboten. Im Mittelpunkt der diesjährigen Zugvogeltage steht der Knutt, ein Strandläufer mit etwa 60 cm Flügelspannweite.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Meer und Küste