Große Freiheit: Erste Heuler zurück in der Nordsee

Im Mai dieses Jahres hatte "Freya" den Kontakt zu ihrem Muttertier verloren. In der Nähe von Borkum war das Seehundbaby plötzlich ganz auf sich gestellt. Und: Als erster Heuler der Saison kam es dann in die Seehundstation Norddeich. Zusammen mit anderen Leidensgenossen ist "Freya" am Dienstag wieder im Wattenmeer ausgewildert worden. Zuvor hatten die Jungtiere nach wochenlanger Pflege in der Station zunächst das erforderliche Gewicht von mindestens 25 Kilogramm erreichen müssen. Jetzt können sie allein auf die Jagd gehen.

Hauptgrund für Verlust der Mutter: Menschen

In diesem Jahr wurden insgesamt 161 mutterlose Seehundbabys in die Seehundstation eingeliefert. Die häufigsten Gründe für die Trennung von den Muttertieren seien Störungen durch Menschen, vermutet der Stationsleiter. "Das dauerhaft gute Wetter und lange Wochenenden im Juni haben zahlreiche Erholungssuchende an die Strände und ins Wattenmeer gelockt. Es ist aber auch das Wohn- und Schlafzimmer und die Kinderstube der Seehunde."

Die Hauptwurfzeit der Seehunde liegt zwischen Anfang Juni und Mitte Juli. Alle Tiere, die jetzt im August in freier Wildbahn allein unterwegs sind, sind bereits selbstständige Jungtiere. Sie brauchen weder die Mutter noch menschliche Hilfe, benötigen aber dringend Ruhe.

