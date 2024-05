Stand: 17.05.2024 09:39 Uhr Großbrand zerstört Reetdach-Restaurant in Bad Zwischenahn

Ein Feuer hat ein Restaurant in Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland völlig zerstört. Das Reetdach stand komplett in Flammen und stürzte ein. Laut Polizei war der Brand am Dienstagnachmittag gemeldet worden. Restaurant-Betrieb herrschte zu der Zeit nicht. Starker Wind gefährdete durch Funkenflug weitere reetgedeckte Häuser. Den Feuerwehren gelang es aber, die benachbarten Häuser der Feriensiedlung im Ortsteil Aschhausen vor dem Übergreifen der Flammen zu schützen. Für die Ermittlungen hat die Polizei den Brandort beschlagnahmt. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben. Berichte, wonach ein Grill das Feuer ausgelöst haben könnte, bestätigte die Polizei nicht.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.05.2024 | 08:30 Uhr