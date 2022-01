Stand: 14.01.2022 07:26 Uhr Großbrand in Wittmund verursacht hohen Schaden

Am Donnerstagabend hat laut Polizei ein Brand in Wittmund einen hohen Schaden "im sechsstelligen Bereich" verursacht. Das Feuer war in einem Metallbaubetrieb ausgebrochen. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. In der Halle lagerten offenbar Putzmittel, Gasflaschen und Teile für die Metallverarbeitung. Der Grund für den Brand ist noch unklar. Die Polizei sei um 18.30 Uhr alarmiert worden. Den Angaben zufolge waren rund 120 Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz. Ungefähr um 21.30 Uhr wurde die Warnung der Bevölkerung vor der starken Rauchentwicklung aufgehoben.

