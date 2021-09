Stand: 10.09.2021 13:57 Uhr Großbrand in Wilhelmshaven: Wohnungen werden evakuiert

In Wilhelmshaven läuft seit Freitagmittag ein großer Feuerwehreinsatz. Dort sind bei Abrissarbeiten offenbar phosphorhaltige Kampfmittel in Brand geraten. Wie die Stadt mitteilte, liegt der Einsatzort in der Innenstadt in direkter Nachbarschaft zur Christus- und Garnisonkirche. Etliche Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen, der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Der Brand sei zwar gelöscht, die Feuerwehr befürchte aber, dass das Phosphor sich erneut entzündet, so die Stadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.09.2021 | 13:30 Uhr