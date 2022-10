Großbrand in Wilhelmshaven: Ehemalige Bootshalle in Flammen Stand: 21.10.2022 07:50 Uhr Bei einem Großbrand sind in der Nacht in Wilhelmshaven zwei gastronomische Betriebe an der Jadeallee stark beschädigt worden. Menschen wurden nicht verletzt.

Das Feuer war nach Informationen des NDR in Niedersachsen gegen 1 Uhr in einer ehemaligen Bootshalle am Ems-Jade-Kanal ausgebrochen. Schaulustige verfolgten vom anderen Ufer des Kanals, wie die Flammen die große hölzerne Halle in kurzer Zeit zerstörten. Mehrmals knallte es laut, nachdem im Inneren der Halle vermutlich Gasflaschen explodierten.

Mehr als 70 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehr versuchte über zwei Drehleitern die Flammen von benachbarten Gebäuden fernzuhalten. Dies gelang allerdings nicht: Das Feuer griff auf den Dachstuhl eines angrenzenden Restaurants und eine Kneipe über. Im Inneren entstand großer Schaden. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden Anwohnende dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Feuer ist inzwischen gelöscht, Nachlöscharbeiten dauerten am Morgen noch an, wie die Polizei mitteilte. Mehr als 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Brandermittler vor Ort

Die Brandursache ist unbekannt. Ermittler der Polizei sollen den Brandort nun untersuchen. In den vergangenen Wochen war es in der Stadt zu mehreren Kellerbränden gekommen. Wilhelmshavens Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) geht nicht von einem Zusammenhang aus. Bei den Kellerbränden habe es sich um bewohnte Gebäude gehandelt. Das sei hier nicht der Fall, sagte Feist dem NDR.

