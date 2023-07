Stand: 26.07.2023 07:05 Uhr Großbrand in Mehrfamilienhaus in Aurich

Rund 80 Kräfte der Feuerwehr sind am Dienstag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Auricher Innenstadt ausgerückt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war das Feuer im Erdgeschoss des dreistöckigen Hauses ausgebrochen. Warum, ist noch unklar. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzte habe es keine gegeben, so die Feuerwehr. Das Haus ist unbewohnt. Der Brandort lag direkt an einer Hauptverkehrskreuzung. Das hatte den Verkehr in Aurich massiv behindert.

