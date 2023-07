Stand: 11.07.2023 07:08 Uhr Großbrand in Freibad in Emden

In Emden ist am Dienstag im Van-Ameren-Bad ein Gebäude in Brand geraten. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr sei vor Ort, um den Brand zu löschen. Warum das Feuer in dem Emder Freibad ausbrach, war zunächst unklar. Anwohner der Stadtteile Klein- und Großfaldern, Herrentor, Wolthusen und Stadtmitte werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Außerdem sollten Autofahrer auf der A31 zwischen Emden-West und Emden-Ost vorsichtig fahren, weil der Rauch die Sicht einschränken kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.07.2023 | 06:30 Uhr