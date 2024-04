Großbrand im Freibad Emden: Urteil am Mittwoch erwartet Stand: 22.04.2024 13:45 Uhr Vor dem Landgericht Aurich soll am Mittwoch das Urteil gegen drei Männer verkündet werden. Zwei von ihnen sollen im Van-Ameren-Bad in Emden Feuer gelegt haben.

Die Staatsanwaltschaft Aurich plädiert für lange Haftstrafen der Hauptangeklagten: Für den 18-Jährigen fordert sie fünf Jahre Haft und für den 26-Jährigen vier Jahre. Den Angaben zufolge soll ein 19-Jähriger die beiden mutmaßlichen Täter gefahren haben und demnach mit einer geringen Geldstrafe davonkommen.

Anklage wegen schwerer Brandstiftung in Freibad

Den beiden Hauptangeklagten wirft die Staatsanwaltschaft schwere Brandstiftung und gewerbsmäßigen Diebstahl vor. Der 18-Jährige und der 26-Jährige schwiegen zum Prozessauftakt Ende Februar vor Gericht. Dem 19-jährigen Fahrer wird Beihilfe vorgeworfen. Die beiden Hauptangeklagten sollen am 11. Juli vergangenen Jahres zunächst in das Bürgerbad eingebrochen sein und dabei rund 1.100 Euro erbeutet haben. Im Bereich der Kasse und der Umkleidekabinen sollen sie dann das Feuer gelegt haben, laut Anklage, um ihre Spuren zu beseitigen. Das Gebäude am Eingangsbereich des Schwimmbads wurde bei dem Brand vollständig zerstört und musste abgerissen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von zwei Millionen Euro.

Videos 2 Min Großbrand im Freibad Emden: Prozessbeginn gegen drei Männer (28.02.2024) Zwei Angeklagten wird schwere Brandstiftung im Van-Ameren-Bad vorgeworfen. Der Dritte soll am Einbruch beteiligt gewesen sein. 2 Min

Emden: 19-jähriger Angeklagte nur Fahrer bei Brandstiftung

Der angeklagte 19-Jährige äußerte sich zum Prozessauftakt. Er sagte, er sei der Fahrer gewesen und habe die beiden Hauptangeklagten nach dem Einbruch in das Schwimmbad mit dem Auto abgeholt. Er schilderte dem Gericht zudem den Ablauf des Abends und sagte, dass er weder an dem Einbruch noch an dem Brand beteiligt gewesen sei. Von dem habe er erst am nächsten Tag aus dem Internet erfahren, erklärte er dem Richter.

Großbrand im Van-Ameren-Bad: zwei Verdächtige in U-Haft

Die Polizei hatte den 18-Jährigen Hauptangeklagten im vergangenen September nach einem weiteren Einbruch in ein Gartenhaus in Sedelsberg (Landkreis Cloppenburg) festgenommen. Er muss sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft für weitere Einbrüche vor Gericht verantworten - unter anderem in eine Schule und ein Restaurant in Oldenburg. Den 26-Jährigen Angeklagten konnten die Behörden wenige Tage nach der Festnahme seines mutmaßlichen Komplizen in Leer festnehmen. Beide sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Der 19-Jährige Fahrer befindet sich auf freiem Fuß. Die Verdächtigen seien den Behörden vor dem Brand zum Teil schon bekannt gewesen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aurich.

Bürgerbad nach Feuer im Notbetrieb geöffnet

Das Van-Ameren-Bad wird seit rund 30 Jahren als Bürgerbad betrieben. Ein Förderverein stemmt die Kosten ohne größere öffentliche Gelder. Viele Menschen hatten nach dem Brand Geld gespendet. Dank dieser Hilfe konnte das Bad zwei Wochen nach dem Feuer im Notbetrieb wieder öffnen. Der Förderverein hatte Container besorgt, die bis zum Ende der Saison die zerstörten Umkleiden, Toiletten und das Büro ersetzten.

