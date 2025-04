Stand: 11.04.2025 11:11 Uhr Großbrand auf Mülldeponie - Sperrmüll fängt Feuer

In einer Lagerhalle im Abfallwirtschaftszentrum Wiefels nahe Jever (Landkreis Friesland) ist Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, geriet zerkleinerter Sperr- oder Gewerbemüll in Brand. Demnach versuchte ein Mitarbeiter der Deponie zunächst das Feuer zu löschen. Die Flammen dehnten sich allerdings schnell auf weitere Müllhaufen aus. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Noch am Freitagmorgen waren sie damit beschäftigt, Glutnester zu löschen. Bislang ist unklar, wie groß der entstandene Schaden an der Lagerhalle ist und ob sie einsturzgefährdet ist. Personen wurden demnach nicht verletzt. Die Ursache des Feuers ist unklar. Die Polizei ermittelt.

