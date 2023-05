Stand: 29.05.2023 18:07 Uhr Großbrand: Lagerhalle in Flammen - Retter evakuieren Hotelgäste

Die Feuerwehr in Bremerhaven ist am Pfingstsonntag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Gegen 21 Uhr alarmierte die Brandmeldeanlage eines Hotels im Stadtteil Leherheide die Einsatzkräfte, wie die Feuerwehr meldete. Zudem wählten mehrere Anwohner den Notruf. Als die Feuerwehr bei dem Hotel eintrafen, stand eine angrenzende 625 Quadratmeter große Lagerhalle in Flammen. Neben der Feuerwehr Bremerhaven waren die Freiwillige Feuerwehren Weddewarden, Lehe und Wulsdorf sowie das Technische Hilfswerk mit rund 100 Kräften im Einsatz. Die Retter evakuierten zehn Hotelgäste aus dem Nachbargebäude. Das DRK Bremerhaven betreute die Betroffenen und brachte sie in einer Notunterkunft unter. Löschtrupps verhinderten, dass die Flammen auf das Hotelgebäude und eine weitere angrenzenden Lagerhalle übersprangen. Das Feuer war gegen 1.30 Uhr gelöscht. Brandwachen waren bis zum Vormittag vor Ort. Einem Polizeisprecher zufolge sind Brandursache und Höhe des Schadens unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.05.2023 | 18:00 Uhr