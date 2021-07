Stand: 28.07.2021 10:38 Uhr Großangelegtes Militär-Manöver bei Verden im November

Teilnehmer aus 20 Staaten wollen sich im November auch im Landkreis Verden zu ihrer jährlichen Manöverübung treffen. Im vergangenen Jahr konnte die Übung wegen der Corona-Pandemie nur online stattfand. In diesem Jahr ist sie wegen der gesunkenen Infektionswerte wieder real im Gelände geplant. Für die Übung werden nach Angaben der Bundeswehr in diesem Jahr mehr als 3.000 Quadratkilometer in den Landkreisen Verden, Nienburg und Heidekreis sowie der Region Hannover benötigt. Darüber berichteten die Verdener Nachrichten. Die Übung soll die zivil-militärische Zusammenarbeit stärken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.07.2021 | 09:30 Uhr