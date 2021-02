Stand: 21.02.2021 17:27 Uhr Größerer Corona-Ausbruch in Schlachtbetrieb in Garrel

In einem Schlachtbetrieb in Garrel (Landkreis Cloppenburg) ist am Wochenende einen größerer Corona-Ausbruch entdeckt worden. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, haben sich 18 Mitarbeitende infiziert. In dem Betrieb arbeiten mehrere hundert Beschäftigte. Dem Landkreis zufolge sollen sie in der kommenden Woche dreimal getestet werden. Der Schlachtbetrieb werde vorerst nicht geschlossen, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.02.2021 | 16:00 Uhr