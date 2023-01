"Gröönkohl-Äten" in Berlin: Erstmals auch mit veganem Gericht Stand: 15.01.2023 16:55 Uhr Oldenburg bietet beim traditionellen "Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten" in Berlin erstmals auch ein veganes Grünkohlgericht als Alternative an. Finanzminister Lindner (FDP) soll neuer Kohlkönig werden.

Das 64. "Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten" findet am 6. Februar in der Landesvertretung Niedersachsens statt, und es gibt nach Angaben der Stadt Oldenburg auch schon die ersten Zusagen. Dabei gibt es eine Premiere: Fleischlos lebende Gäste können ihren Wunsch nach einem veganen Grünkohlgericht bei der Anmeldung ankreuzen. Für alle anderen bleibt es laut Einladungskarte aber beim klassischen "Grünkohl mit Pinkel, Kochwurst, Kasseler und Speck". Wie der vegane Grühnkohlteller genau aussehen wird, teilte die Stadt auf ihrer Internetseite nicht mit. Dafür wird genau aufgelistet, was sonst auf den Tisch kommt: 200 Kilogramm Grünkohl, 60 Kilogramm Fleischpinkel, 95 Kilogramm Kasseler, 50 Kilogramm Kochmettwurst und 38 Kilogramm geräucherter Speck.

Kohlkönigin Giffey könnte auch mit dem Fahrrad kommen

Mit dem traditionellen Grünkohlessen endet die Amtszeit von Kohlkönigin Franziska Giffey, die - wie die Stadt Oldenburg schreibt - von ihrem Amtssitz im Roten Rathaus zum Grühkohlessen auch mit dem Fahrrad kommen könne, das dauere "nicht einmal zehn Minuten". Die Regentschaft Giffeys ist die längste, die es je gab. Denn durch die Corona-bedingte Pause kamen auf das übliche Jahr zwei weitere obendrauf. Als sie ihr Amt antrat, war die SPD-Politikerin noch Bundesfamilienministerin. Durchaus möglich, dass Giffey damit länger Oldenburger Kohlkönigin sein wird als Regierende Bürgermeisterin in Berlin, denn die Abgeordnetenhauswahl wird am 12. Februar wiederholt. Neuer Kohlkönig soll Christian Lindner werden. Der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister ist nach Angaben der Stadt Oldenburg als Ehrengast eingeladen.

