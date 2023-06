Greenpeace demonstriert gegen Gasbohrungen vor Borkum Stand: 13.06.2023 09:54 Uhr Umweltaktivisten von Greenpeace haben gegen Gasbohrungen vor der ostfriesischen Insel Borkum (Landkreis Leer) demonstriert. Niedersachsens Landespolitik hatte bei dem Thema umgesteuert.

Wie Greenpeace am Dienstag mitteilte, sprühten Aktivistinnen und Aktivisten von Schlauchbooten aus "No New Gas" (zu Deutsch: kein neues Gas) an die Wand der Plattform Valaris 123. "Gas zerstört" stand auf Transparenten der Aktivisten. Die Plattform befindet sich rund 35 Kilometer vor Borkum auf niederländischem Gebiet und "in unmittelbarer Nähe des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer sowie des Naturschutzgebiets Borkum Riffgrund" auf deutscher Seite, so Greenpeace.

Videos 1 Min Greenpeace gelangt auf Dach des Niedersächsischen Landtags (03.05.2023) Die Proteste richten sich gegen die vor Borkum geplanten Gasbohrungen. Die Feuerwehr setzt Höhenretter ein. 1 Min

Greenpeace will wissenschaftliche Ergebnisse präsentieren

Der Energiekonzern One Dyas hatte eine Lizenz erhalten, um an dem Standort nach Erdgas zu bohren. Umweltschützerinnen und Umweltschützer warnen bereits seit längerer Zeit vor den Folgen für Natur und Artenvielfalt, sollte in der Nordsee mehr Gas gefördert werden. Die damalige niedersächsische Landesregierung aus SPD und CDU hatte die Gasförderung vor Borkum noch im Herbst 2021 abgelehnt. Ein Jahr später stimmte die rot-grüne Koalition vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine der Förderung zu. Heute will Greenpeace in Hannover Ergebnisse von Forschungstauchgängen rund um die geplante Gasbohrstelle vor Borkum präsentieren.

