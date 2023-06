Stand: 13.06.2023 08:43 Uhr Greenpeace demonstriert gegen Bohrplattform vor Borkum

Umweltaktivisten von Greenpeace haben in der Nacht zu Dienstag gegen eine Gasbohrplattform rund 35 Kilometer vor Borkum (Landkreis Leer) demonstriert. Wie die Organisation mitteilte, sprühten sie von Schlauchbooten aus "No New Gas" an die Wand der Plattform Valaris 123, "Gas zerstört" stand auf Transparenten. Der Standort der Plattform befindet sich auf niederländischem Gebiet etwa 600 Meter entfernt von der deutschen Grenze und in unmittelbarer Nähe zum UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer sowie zum Naturschutzgebiet Borkum Riffgrund. Der Energiekonzern One Dyas hatte eine Lizenz erhalten, um nach Erdgas zu bohren. Umweltverbände klagten dagegen. Sie kritisieren, dass sich in dem Gebiet ein seltenes Riff befindet und dass es sich um ein europäisch geschütztes Naturschutzgebiet handelt.

Weitere Informationen Suche nach Gas vor Borkum - Niederlande erlauben Testbohrungen Das niederländische Gasförderunternehmen OneDyas erkundet 30 Kilometer nördlich der Nordsee-Insel ein mögliches Fördergebiet. (24.05.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.06.2023 | 08:30 Uhr