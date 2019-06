Stand: 27.06.2019 19:11 Uhr

"Gorch Fock" hat erste Reise hinter sich

Die "Gorch Fock" hat ihre erste kleine Reise nach mehr als drei Jahren hinter sich gebracht. Am frühen Nachmittag nahmen Schlepper das Segelschulschiff der Deutschen Marine in Bremerhaven an die Haken. Die Fahrt ging 50 Kilometer Richtung Berne (Landkreis Wesermarsch), wo der Großsegler nun in der Fassmer-Werft liegt. Der Generalauftragnehmer, die insolvente Elsflether Werft, will in den kommenden zwei Wochen entscheiden, mit welchen Subunternehmern das Schiff fertig saniert wird. Denn die Elsflether Werft hat selbst kein geeignetes Dock, aber Angebote anderer Werften.

"Gorch Fock" ist in Berne angekommen 27.06.2019 20:15 Uhr Das Marine-Segelschulschiff "Gorch Fock" ist von Bremerhaven zur Fassmer Werft in Berne (Landkreis Wesermarsch) geschleppt worden. Dort sollen die Sanierungsarbeiten weitergehen.







2020 soll Schiff abgeliefert werden

Erst in der vergangenen Woche wurde das Schiff wieder zu Wasser gelassen. Nun sind die Verantwortlichen optimistisch. "Es geht wie geplant voran. Wir haben einen sicheren Liegeplatz für die 'Gorch Fock' festgelegt", so Axel Birk, Vorstand der Elsflether Werft, die die Hauptauftragnehmerin zur Sanierung der "Gorch Fock" ist. "Bis zur Auftragsvergabe in circa zwei Wochen beginnen wir mit vorbereitenden Arbeiten zum nächsten Docken. Parallel führen wir die Verhandlungen mit verschiedenen Lieferanten für die Dockung, die Gerüste und die Arbeiten zum Schiffsanstrich." Derzeit besteht die "Gorch Fock" aus nicht viel mehr als einer leeren Stahlhülle. Masten und Aufbauten fehlen. Als Ablieferungstermin an die Deutsche Marine zur Erprobung sei Herbst 2020 vorgesehen.

Höchstens 135 Millionen Euro

Das Bundesverteidigungsministerium hatte am Dienstag entschieden, dass das Segelschulschiff fertig saniert wird. Dabei wurde die Obergrenze von 128 Millionen Euro bekräftigt, zu denen weitere sieben Millionen für Ausrüstung kommen.

Fassmer: Berner Werft für Spezialschiffe Die Fassmer Werft ist ein familiengeführtes, internationales Unternehmen in der fünften Generation. Sie ist weltweit an acht Standorten vertreten, unter anderem in China, den USA und Singapur. Die Werft ist bekannt für ihre Spezialschiffe, unter anderem baut sie Seenotrettungskreuzer für die DGzRS.

