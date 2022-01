"Gorch Fock": Ministerium verklagt Ex-Werft-Chefs Stand: 06.01.2022 21:06 Uhr Jetzt wird die "Gorch Fock" ein Fall für die Gerichte. Das Bundesverteidigungsministerium hat vor dem Landgericht Oldenburg Schadenersatzklage eingereicht, wie eine Sprecherin der DPA bestätigte.

Die Klage richtet sich demnach gegen die beiden ehemaligen Geschäftsführer der insolventen Elsflether Werft im Landkreis Wesermarsch. Sie sollen als Generalunternehmer dem Bund überhöhte Rechnungen für die Sanierung des Segelschulschiffs gestellt haben. Das Ministerium hatte kurz vor Weihnachten bekannt gegeben, dass es aufgrund der Kostenexplosion eine Klage in Erwägung ziehe. Ursprünglich war für die Instandsetzung des Dreimasters zehn Millionen Euro veranschlagt worden. Am Ende lagen die Kosten bei mehr als 135 Millionen Euro.

Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt wegen Bestechlichkeit

Die Zivilklage des Bundes ist nicht der einzige juristische Nachhall des "Gorch Fock"-Krimis. Mögliche kriminelle Vorgänge sind weiterhin Gegenstand von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Es geht um den Verdacht der Vorteilsnahme und Bestechlichkeit. Demnach sollen die beiden ehemaligen Werft-Chefs mehrere Millionen Euro aus dem Sanierungsprojekt abgezweigt und in dubiose Geschäfte gesteckt haben. Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" hatte zuerst über die Ermittlungen berichtet.

Rückkehr in den Heimathafen Kiel im Oktober 2021

2019 meldete die Elsflether Werft Insolvenz an. Die Bremer Lürssen-Werft kaufte das zahlungsunfähige Unternehmen und übernahm die Restsanierung des Schiffes. Das Bundeskartellamt hatte die Übernahme zuvor genehmigen müssen. Lürssen soll 3,6 Millionen Euro für den Kauf bezahlt haben. Aufgrund von Corona verzögerte sich die Auslieferung der "Gorch Fock". Am 30. September 2021 übergab die Werft schließlich das Segelschulschiff nach einigen Probefahrten an die Marine zurück. Am 4. Oktober legte die "Gorch Fock" im Heimathafen Kiel an.

