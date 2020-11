"Gorch Fock": Gericht entscheidet heute über Kostenstreit Stand: 20.11.2020 09:11 Uhr Das Landgericht Bremen entscheidet heute in einem millionenschweren Streit um Baukosten für die "Gorch Fock". Der Prozess ist ein Nebenstrang in der Affäre um die aus dem Ruder gelaufenen Kosten.

10,5 Millionen Euro fordert die Bredo Dockgesellschaft als Subunternehmer vom Bund für Arbeit, Material und Dockkosten. Der Bund lehnt dies ab: Alle Rechnungen seien beim früheren Hauptauftragnehmer bezahlt worden, der mittlerweile insolventen Elsflether Werft. Eine vom Gericht vorgeschlagene Vergleichszahlung von 2,35 Millionen Euro hatten beide Seiten abgelehnt.

Ausdocken unter Vorbehalt

Die Elsflether Werft hatte die "Gorch Fock" von 2016 bis 2019 in einem Schwimmdock der Firma in Bremerhaven untergebracht. Bredo drohte damit, den Rumpf als Pfand zu behalten, weil die Elsflether Werft die Liegekosten nicht bezahlt habe. Bredo hatte die "Gorch Fock" 2019 nur unter der Maßgabe ausdocken lassen, dass die Ansprüche gerichtlich geprüft würden.

Im Mai 2021 soll die "Gorch Fock" wieder segeln

Die Instandsetzung der "Gorch Fock" hat sich zu einem Millionen-Krimi entwickelt. Ursprünglich sollten die Kosten rund 10 Millionen Euro betragen. Inzwischen sind die Kosten durch Fehlplanungen und Missmanagement auf mindestens 135 Millionen Euro gewachsen. Derzeit baut die Lürssen-Werft in Berne an der Unterweser an der "Gorch Fock". Sie soll Ende Mai 2021 wieder segeln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.11.2020 | 10:00 Uhr