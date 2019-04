Stand: 11.04.2019 20:22 Uhr

"Gorch Fock": Bundesrechnungshof fordert Gutachter

Die Kosten für die "Gorch Fock" sind explodiert, die Instandsetzung des mehr als 60 Jahre alten Segelschulschiffs ist noch lange nicht beendet. Ob das Schiff wie vereinbart am 21. Juni das Dock in Bremerhaven verlassen kann, ist ungewiss. Sicher ist nur, dass die Reparaturen weitere Millionenbeträge verschlingen werden. Das kritisiert der Bundesrechnungshof heftig. Die Behörde befürchtet eine stetig steigende Verschwendung von Steuergeldern. Zudem seien Reparaturarbeiten unfachmännisch ausgeführt worden, heißt es. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, fordert das Amt in Bonn nun einen externer Gutachter, der eine umfassende technische Überprüfung der bisherigen Sanierungsarbeiten durchführen soll.

Werft-Verantwortliche sind offen für externe Gutachter

Der Bundesrechnungshof hat Zweifel an der Leistungsfähigkeit der Elsflether Werft, die für die Sanierung zuständig ist. "Hier müssen wir jetzt untersuchen, ob die Qualität der Instandsetzung auch tatsächlich vorhanden ist", fordert Behörden-Chef Kay Scheller bei NDR 1 Niedersachsen. "Hier ist ein externer Experte nötig, der feststellt, welche Qualität die Werft hat und was das für die Gorch Fock heißt." Pieter Wachsmuth, Aufsichtsratsvorsitzender der Elsflether Werft AG, sagte, wenn ein externer Gutachter gewünscht werde, gehe man darauf ein. Er wies darauf hin, dass die Marine mit eigenen Experten die Arbeiten ständig prüfe.

Kosten sind von zehn auf 135 Millionen Euro gestiegen

Die Sanierung der "Gorch Fock" ist für das Bundesverteidigungsministerium ein Desaster. Die Kosten der schon rund drei Jahre dauernden Arbeiten stiegen von ursprünglich geplanten zehn Millionen auf bislang 135 Millionen Euro - Tendenz weiter steigend. Der Vorstand der Werft wurde ausgetauscht, das Unternehmen meldete Insolvenz in Eigenverwaltung an. Gegen die damaligen Verantwortlichen laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Untreue. Unter der neuen Führung werden die Arbeiten inzwischen fortgeführt. Zudem hat das Verteidigungsministerium ein im Dezember verhängten Zahlungsstopp wieder aufgehoben. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) waren offensichtlich falsche Zahlen vorgelegt worden.

