Stand: 27.01.2022 14:43 Uhr Goldenstedt: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein 47-Jähriger ist in einer Holzfabrik im Landkreis Vechta in eine Maschine geraten und schwer verletzt worden. Der Mann war an dem Bandtrockner mit Reparaturarbeiten beschäftigt, als er von dem Gerät erfasst und eingeklemmt wurde. Arbeitskollegen gelang es, die Maschine zu stoppen, den Mann zu befreien und zu reanimieren. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Wie es zu dem Unfall in Goldenstedt kommen konnte ist unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.01.2022 | 15:00 Uhr